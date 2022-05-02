Merve Boluğur'dan ayna karşısında sütyenli poz!

İlk kez Acemi Cadı dizisi ile tanınan ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi yapımlarda da rol almış olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2015'te Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017'de ünlü şarkıcıyla yollarını ayırmıştı. Boluğur'dan bu defa çok konuşulacak sütyenli bir paylaşım geldi.