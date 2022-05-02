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Merve Boluğur'dan ayna karşısında sütyenli poz!

İlk kez Acemi Cadı dizisi ile tanınan ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi yapımlarda da rol almış olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2015'te Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017'de ünlü şarkıcıyla yollarını ayırmıştı. Boluğur'dan bu defa çok konuşulacak sütyenli bir paylaşım geldi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:50
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Merve Boluğur'dan ayna karşısında sütyenli poz!

2006-2007 seneleri arasında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur'dan gelen sütyenli paylaşım olay oldu. Boluğur, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken mini şortuyla poz vermişti.

AYNA KARŞISINDA SÜTYENLİ POZU OLAY OLDU!

Çok kez eski eşi Murat Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Merve Boluğur, bu kez ayna karşısında verdiği sütyenli pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu "Night" (Gece) notunu düştüğü paylaşımda bol pantolonuyla ayna karşısına geçerek poz verdi.

SİYAHLAR İÇİNDE PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Paylaşımlarıyla sık sık ses getiren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı vampir kombinli pozu da çokça konuşulmuştu.

Ünlü oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkat çekmişti.

MERVE1

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