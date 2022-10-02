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Merve Boluğur ile Mert Aydın dünya evine girdi

Bir süre önce oyunculuktan şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, aradığı aşkı DJ Mert Aydın’da buldu. İkili, bu akşam dünya evine girdi.

02 Ekim 2022 Pazar 22:10
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Merve Boluğur ile Mert Aydın dünya evine girdi



"Acemi Cadı" dizisi ile ekranlarda boy gösteren sonrasında birçok yapımda yer alan Merve Boluğur, oyunculuğu bıraktı, şarkıcılığı seçti.

Geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile aşk yaşamaya başlayan Boluğur, kısa süre içerisinde evlilik teklifi aldı.

Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etti.

Evlendiler

Sevgilisine "evet" diyen Boluğur, bugün Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

Ayrıca Boluğur, nikahtan önce sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncelledi.

"Kocam dedim dedim oldun"

Üzerinde taş işlemeleri olan kabarık bir gelinlik daha giymeyi tercih eden Merve Boluğur, fotoğrafının altına "Gelin gibi gelin" notunu düştü.

Merve Boluğur, başka bir fotoğrafının altına ise "kocam dedim dedim oldun, seni çok seviyorum" yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Merve BoluğurMert AydınEvlilik
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