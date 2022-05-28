Merve Boluğur: "Marilyn Monroe kadar çekiciyim"

Yaz sezonunu geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de açan Merve Boluğur, aslında 'yaz insanı' olmadığını, tercihinin sonbahar olduğunu söyledi: Sezonu erken açtım, aslında ben yağmur seviyorum, yağmurcuyum. Doğum günüm 16 Eylül olduğu için belki de bilmiyorum.

"DİZİ SAATLERİ İÇİN BİRAZ KILIM"

Geçtiğimiz günlerde bir tek Marilyn Monroe rolü için setlere dönebileceği söyleyen oyuncu, 4 Ağustos 1962 tarihinde hayatını kaybeden dünyaca ünlü isim kadar çekici olduğunu iddia etti.

Son olarak 'İçimdeki Fırtına' (2017) dizisinde kamera karşısına geçen Merve Boluğur, "Marilyn dönemine damga vurmuş ikonik bir kadındı. Benzer yanlarımız; o çekici bir kadındı, ben de fena değilim hani, ben de kendimce efsaneyim. Öldükten sonra konuşulan ve örnek gösterilen biri, bir oyuncu için böyle bir karakteri oynamak zevkli olur. Dizi saatleri ile ilgili biraz kılım, bizim sektör yorucu. Zevk alacağım böyle bir rol olursa düşünürüm oyunculuğu" şeklinde konuştu.