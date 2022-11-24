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Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı

2 Ekim'de doludizgin ilişkilerini evliliğe taşıyan ikili, radikal bir kararla boşandı. Bugün görülen davada ikilinin boşanması 5 dakika sürdü.

24 Kasım 2022 Perşembe 21:37
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Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı



Magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine girdiği eşi Mert Aydın ile ayrılık kararı aldı.

Düğün öncesinde doludizgin aşklarını sosyal medya hesabından paylaşan Boluğur'un, sevgilisine "Kocam" diye hitap etmesi konuşulmuştu.

Beraberliğin ardından dünyaevine giren çift, bu kez anlaşamadı. Evlilikleri 53 gün süren ikili bugün resmen boşandı.

İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.

"Yanımda babam var soru sormayın"

Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken; “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek geçiştirdi.

"Olmadı, yürütemedik"

Avukatı ile adliyeden  beraber çıkan Aydın ise, “Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Merve BoluğurMert Aydın
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