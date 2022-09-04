Meryem Uzerli makyajsız hali ile büyük beğeni topladı

Meryem Üzerli, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan rolü ile göz kamaştırdı.
Uzerli, büyük beğeni toplayan diziden ayrılma nedeninin "tükenmişlik sendromu" olduğu söylenmişti.
Oyunculuğuyla sempati kazanan Uzerli, Muhteşem Yüzyıl sonrasında onlarca işe imza attı.
Yeni bir fotoğraf geldi
Çocuklarını Almanya'da büyüten Uzerli'nin sosyal medya hesabıda dizileri kadar konuşuluyor.
Takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaşan Uzerli, makyajsız haliyle büyük beğeni aldı.