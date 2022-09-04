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Meryem Uzerli makyajsız hali ile büyük beğeni topladı

Muhteşem Yüzyıl'daki "Hürrem" karakteriyle ünlenen Meryem Uzerli'nin makyajsız hali büyük beğeni topladı.

04 Eylül 2022 Pazar 13:06
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Meryem Uzerli makyajsız hali ile büyük beğeni topladı


Meryem Üzerli, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan rolü ile göz kamaştırdı.

Uzerli, büyük beğeni toplayan diziden ayrılma nedeninin "tükenmişlik sendromu" olduğu söylenmişti.

Oyunculuğuyla sempati kazanan Uzerli, Muhteşem Yüzyıl sonrasında onlarca işe imza attı.

Yeni bir fotoğraf geldi

Çocuklarını Almanya'da büyüten Uzerli'nin sosyal medya hesabıda dizileri kadar konuşuluyor.

Takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaşan Uzerli, makyajsız haliyle büyük beğeni aldı.

Meryem Uzerli makyajsız haliyle sevenlerini büyüledi #1

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Meryem üzerliMagazin
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