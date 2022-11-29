Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre etti
Eski nişanlısının çıplak fotoğraflarını deşifre...
Alsancak'ta ev soygunu...
Alsancak'ta ev soygunu...
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
banner107

Meryem Uzerli'nin serveti çok konuşuldu!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün katan Meryem Uzerli, servestine servet kattı. Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli'nin bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yeniledi. İşte tüm detaylar...

29 Kasım 2022 Salı 22:47
0 Okunma
Meryem Uzerli'nin serveti çok konuşuldu!



Meryem Uzerli servetine servet kattı! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı

Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.

Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.

Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR

Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

Bu arada kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın da dünyaca ünlü İtalyan markası ile yaptığı iş birliği karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı.

İtalyan basınına göre yakışıklı oyuncu, bu işbirliği sayesinde 1 milyon Euro yani yaklaşık 19 milyon TL aldı.

MERYEM UZERLİ TÜRK YANINI KONUŞTURDU

Öte yandan; Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.

Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu.

Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

Meryem Uzerli gönülleri fethetti. Güzey oyuncunun bu kararı 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.

Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.

Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran güzel oyuncu, 2020 yılında doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' isimli bir kafe açmıştı.

Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.

Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı.  Almanya'daki birçok mekanın aksine sadece Euro değil TL ile de ödeme kabul eden güzel oyuncunun Türk müşterilerine de sürekli indirim yaptığı söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meryem üzerliServet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıcı Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi!
Şarkıcı Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuya hırsız girdi!
Turabi'den şoke eden Survivor iddiası!
Turabi'den şoke eden Survivor iddiası!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim