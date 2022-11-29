Meryem Uzerli'nin serveti çok konuşuldu!

Meryem Uzerli servetine servet kattı! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı

Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.

Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.

Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR

Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

Bu arada kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın da dünyaca ünlü İtalyan markası ile yaptığı iş birliği karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı.

İtalyan basınına göre yakışıklı oyuncu, bu işbirliği sayesinde 1 milyon Euro yani yaklaşık 19 milyon TL aldı.

MERYEM UZERLİ TÜRK YANINI KONUŞTURDU

Öte yandan; Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli, 6,9 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.

Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu.

Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

Meryem Uzerli gönülleri fethetti. Güzey oyuncunun bu kararı 'Alkışlık hareket' olarak yorumlandı.

Meryem Uzerli, Türk yanını konuşturdu. Doğup büyüdüğü Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu, müşterilerden sadece Euro değil Türk parası da kabul etmeye başladı.

Annesi Alman, babası Türk olan Meryem Uzerli, şöhreti yakaladığı ülkemize olan vefasını yine gösterdi.

Her fırsatta Türkiye ve Türk insanına övgüler yağdıran güzel oyuncu, 2020 yılında doğup büyüdüğü Berlin'de 'Nosh Nosh' isimli bir kafe açmıştı.

Mekanı Türk hayranlarıyla dolup taşan Meryem Uzerli, ilginç bir karar aldı.

Güzel oyuncu, Türkiye'den gelen konuklarının sık sık Türk Lirası ile ödeme yapmak istediğini görünce TL ile ödemeyi kabul etmeye başladı. Almanya'daki birçok mekanın aksine sadece Euro değil TL ile de ödeme kabul eden güzel oyuncunun Türk müşterilerine de sürekli indirim yaptığı söyleniyor.