Mete Gazoz'un güzelliği ile dikkat çeken sevgilisi merak konusu oldu

Milli gururumuz Türk olimpik okçu Mete Gazoz, profesyonel spor alanındaki başarısının yanı sıra sempatikliği ile de göz dolduruyor. Son olarak GQ ödül törenlerinde 'Yılın sporcusu' ödülünü alan Mete Gazoz'a eşlik eden sevgilisinin güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen ve altın madalya ile göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, spor hayatındaki istikrar ve başarısını aşk hayatında da yakalayan şanslı insanlardan.



GQ Ödül törenine beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren ve medya karşısında ilk kez sevgilisi ile boy gösteren Mete Gazoz sosyal medyada yeniden 'sevgilisi' ile gündem oldu.

"EROS METE'Yİ KALBİNDEN VURMUŞ"

Sosyal medyada 'Hep Mete oku vuracak değil ya, bu kez de Eros Mete'yi kalbinden vurmuş' dedirten çiftin uyumu sosyal medyada Melike Ayvaz'ın merak edilmesine neden oldu.



Grafikçi olan ve çizimleri ile dikkat çeken Ayvaz'ın, çalışmalarında Mete Gazoz'a da yer verdiği görülüyor.