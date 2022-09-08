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Mika Raun'dan sütyensiz poz

Cinsiyet değiştirerek bambaşka bir görünüme kavuşan Mika Raun geçtiğimiz günlerde "Dindar bir sevgilim var bana ev aldı" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Mika Raun son olarak da sütyensiz haliyle poz vererek ilginç bir yorumda bulundu.

08 Eylül 2022 Perşembe 13:58
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Mika Raun'dan sütyensiz poz


Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun her hareketiyle olay oluyor. Pek çok estetik ameliyatı ve göğüs operasyonu sonrası cinsiyet değiştiren fenomen Mika Raun son açıklamasında gözlerden uzak tuttuğu sevgilisini anlatmıştı.

Mika Raun yeni sevgilisini anlatırken "Çok iyi birisi, çok dindar. Beni görünce Ayet-el Kürsi okuyor, nazar duası okuyor. Ama kimse okumamıştı, bu mis gibi namaz filan kılıyor" demişti.

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ELLERİYLE GÖĞÜSLERİNİ KAPADI

Mika Can Raun şimdi de sütyensiz haliyle gündem oldu. "Günlerdir açmıyorum memitoları" diyerek göğüslerinin belli olduğu anları paylaşıp dans eden fenomene "Abartıyorsun" yorumları geldi.

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Fenomen daha sonra ise yaptırdığı minicik dövmesini göstermek için elleriyle göğsünü kapatıp poz verdi.

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