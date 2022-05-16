Mika Raun imajını değiştirdi!

Pek çok estetik yaptıran ve bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeni Mika Raun son hali ve yeni imajıyla olay oldu. Bambaşka biri olan Mika Raun koyu saçlarını sarı ve uzun yaptı. Yaptırdığı koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyatan Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.