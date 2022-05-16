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Mika Raun imajını değiştirdi!

Pek çok estetik yaptıran ve bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeni Mika Raun son hali ve yeni imajıyla olay oldu. Bambaşka biri olan Mika Raun koyu saçlarını sarı ve uzun yaptı. Yaptırdığı koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyatan Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00
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Mika Raun imajını değiştirdi!

Yaptırdığı estetiklerle görüntüsü tamamen değişen TikTok fenomeni Mika Raun paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak mini etekli bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken fenomen imaj değiştirdi. Aylık 50 bin TL harcadığını açıklayarak gündeme gelen Mika Can Raun koyu kahve uzun saçlarını tamamen sarıya boyattı. Mika Raun, nedenini ağlayarak açıkladı.

Saçlarının çok yıprandığını ve uzun süredir kendisini sarı saçlı görmek istediğini belirten Mika, bu kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu. "Değişmek isterken o....'ya döndüm" diyen Mika, daha sonra gülmeye başlayarak takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Mika Raun'un son halini takipçileri hiç beğenmedi.

Mika Raun'a gelen yorumların bazıları şöyleydi:

Sarı saç hiç yakışmamış

Sana kahverengi ,siyah yakışıyor olmamış kesinlikle yakışmamış

Güzel olmamış

Çok kötü

Ekran Alıntısı

Son Güncelleme: 16.05.2022 11:02
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