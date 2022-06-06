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Mika Raun'un iç çamaşırlı paylaşımı olay oldu!

Estetik operasyonlar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeni Mika Raun saçlarını sarıyla boyatınca tepki almıştı. Geçtiğimiz günlerde ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen Mika Raun son paylaşımında iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşınca, takipçilerinden yorum yağdı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 13:54
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Mika Raun'un iç çamaşırlı paylaşımı olay oldu!

Ünlü TikTok fenomeni Mika Raun yaptığı olay hareketlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun, takipçi kitlesini de her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

Estetik operasyonlarıyla gündeme geldi! Mika Raun'un cinsel yönelim itiraflarını duyanlar şoke oldu

TikTok fenomeni Mika Raun bir süre önce saçlarını sarı yaptırınca gündem olmuştu. Takipçileri ünlü fenomene "Hiç yakışmamış" yorumları yağdırmıştı.

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Bu defa Instagram'dan iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan Mika Raun'a yorum yaptı.
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Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmediği bilinen Mika Can'ı gören takipçileri, "Sen erkek değil miydin?", "Ama var dediler, nerede?" şeklinde yorumda bulundu.

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