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Mika Raun yataktan paylaştı! O detay dikkat çekti

TikTok fenomeni olarak tanınan Mika Raun'un geniş bir takipçi kitlesi var. Sosyal medya fenomeni son olarak aylık 50 bin TL harcadığını açıklayarak gündeme gelmişti. Mika Raun estetikle değişimden sonra yatak pozu verdi. Mika Can Raun'un yatak pozunda herkes aynı detaya takıldı.

29 Nisan 2022 Cuma 13:55
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Mika Raun yataktan paylaştı! O detay dikkat çekti

750 bin takipçisi olan TikTok fenomeni Mika Raun son hali ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Mika Can Raun yüz feminizasyonu operasyonu geçirmişti. Mika Raun yüz feminizasyonu operasyonu geçirerek bambaşka biri oldu.

Yüz feminizasyonu; alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenenin komple ele alındığı bir estetik operasyon olarak biliniyor. Estetikle değişiminin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mika Can son olarak yatakta üstsüz poz verdi.

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin TL harcadığını açıklayan Mika Raun'un yatak pozu takipçilerinden yorum bolca yorum aldı. Mika Raun'un takipçileri fotoğrafta fenomenin gözünü görünce yorum yağdırdı.

Bir gözü kan çanağı gibi olan fenomene "Gece ne yaşadın?", "Gözüne ne oldu?", "Ne oldu güzel gözlerine?" gibi yorumlar yağdı.

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Mika Raun geçtiğimiz gün de dolgu yaptırdığı dudaklarıyla pek çok mesaja maruz kalmıştı. Ünlü fenomene takipçileri "Dudaklarının hali ne?" yorumları yapmıştı.

Son Güncelleme: 29.04.2022 13:57
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