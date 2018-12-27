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Miley Cyrus oyuncu sevgilisi Liam Hemsworth ile evlendi

Amerikalı ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, Avustralyalı oyucu sevgilisi Liam Hemsworth ile evlendiğini açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:15
Miley Cyrus oyuncu sevgilisi Liam Hemsworth ile evlendi

Miley Cyrus, Pazar günü düzenlenen törenden fotoğraflar paylaştı.

Çift, 2010 yılında çekilen Last Song (Son Şarkı) filminin setinde tanışmıştı. İkili, 2010 yılında çekilen Last Song (Son Şarkı) filminin ardından sevgili olmuştu
2012 yılında nişanlanan çift, bir yıl sonra ayrılmıştı. Ancak 2015 yılında tekrar bir araya gelerek yeniden nişanlandılar.

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Kasım ayında ABD'nin California eyaletinde çıkan şiddetli yangınlar sırasında evlerini kaybeden çift, Miley Cyrus'a ait başka bir evde düzenlenen törenle evlendi.

6 yıldır nişanlı olan 26 yaşındaki Miley Cyrus ve 28 yaşındaki Liam Hemsworth'un evlilik törenlerinden bazı arkadaşlarının paylaştıkları videolarda ve fotoğraflarda çok eğlendikleri görüldü.

Konuyla ilgili verdiği bir röportajda Cyrus, Hemsworth'un yangından hayvanlarını kurtardığını belirterek, "Onu hiç bu kadar sevmemiştim" demiş ve bu durumun kendilerini daha çok yakınlaştırdığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Miley CyrusLiam HemsworthEvlenmeHaber
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