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Mini etekli pozuyla olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin TL harcadığını açıklayan Mika Raun son pozuyla olay oldu. Süper mini bir elbise giyip Simge Sağın'ı dinlemeye giden fenomen Mika'yı görenler şoke oldu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:00
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Mini etekli pozuyla olay oldu

TikTok fenomeni Mika Raun tüm yüzüne estetik yaptırarak bambaşka birine dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuşan "Ayda yaklaşık ben rahat bir 50 bin harcıyorumdur. Alışverişte aptalca şeyler alıyorum. Bunun için psikolojik destek almam lazım" diyerek gündeme gelmişti.

Mika Raun geçtiğimiz gün Simge Sağın'ı dinlemek için hazırlandı ve Instagram'da bir paylaşım yaptı. Beyaz mini bir etek giyen Mika'yı görenler şoke oldu.

Mika Raun'un takipçileri süper minili poza "Bu ne hal?", "Göğüs de yaptır" gibi yorumlarda bulundu.

Mika Raun daha sonra Simge ile pozunu paylaşarak "Heyecandan altıma işiyordum" yorumunda bulundu.

kmtltkl

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