Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi

35’inci Miss Kuzey Kıbrıs ile 24’üncü Bay Kuzey Kıbrıs dün akşam gerçekleştirilen Gala gecesinde belirlendi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde, Günkut Ajans’ın organizatörlüğünde gerçekleştirilen gecede Miss Kuzey Kıbrıs 2022 tacının sahibi Azra Kızılbora oldu.

Halime Denizkurdu ikinci, Suna Seferler ise üçüncü oldu.

Gecede Miss Turizm Limak 2022 ödülü Suğde Tunççağ’a, Dostluk Güzeli 2022 ödülü de MajaBuyamba’ya layık görüldü.

Bay Kuzey Kıbrıs 2022 Yarışmasında ise Volkan Zeki Sel “Bay Kuzey Kıbrıs 2022” seçilirken, Ahmet Özcezarlı ikinci, Olkan Özoğlu üçüncü oldu. Bay Turizm Limak 2022 ödülünü Hüseyin Hündüz, Bay Dostluk 2022 ödülünü ise Şaban Vural aldı.

MİSS KUZEY KIBRIS AZRA KIZILBORA

35. Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Güzellik Yarışması ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs 2022 finali dün gece gerçekleştirildi.

Miss Kuzey Kıbrıs 2022 AZRA KIZILBORA

2. Halime Denizkurdu

3. Suna Seferler

4. Miss Turizm Limak 2022 Suğde Tunççağ

5. Dostluk Güzeli 2022 Maja Buyamba

BAY KUZEY KIBRIS 2022 VOLKAN ZEKİ SEL

2. Ahmet Özcezarlı

3. Olkan Özoğlu

4. Bay Turizm Limak Hüseyin Gündüz

5. Bay Dostluk 2022 Şaban Vural