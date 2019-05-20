MISS Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları için başvurular başladı

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” ilkesi ile 1984 yılından günümüze devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması MISS KUZEY KIBRIS ve 1995 yılından günümüze Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde bu yıl yirmi ikinci kez gerçekleşecek ülkemizin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi BAY KUZEY KIBRIS yarışmaları finalleri için başvurular başlamıştır.

2019 finali için son Başvuru tarihi 13 Temmuz 2019, Cumartesi olarak belirlenmiştir. Aynı gün gerçekleşecek ön elemelerle her iki yarışmanın da 2019 finalistleri belirlenecektir.

Yarışmalara aday olabilmek için değişmez kurallar olarak; 18- 24 yaş ( 2001- 1995 doğumlu) , KKTC Kimlik Kartı bulunan, lise veya dengi bir okul mezunu, çağdaş, güncel, gençle başvurabilecektir. Bay Kuzey Kıbrıs Adaylarında ise en az 1.80m boy aranmaktadır.

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 1984 Yılından günümüze gelenekselleşen bir Kıbrıs Ada Efsanesi olarak “ANLAMLI VE AMAÇLI GÜZELLİK MİSYONU” ile düzenlenmekte ve bu doğrultuda her yıl dereceye giren güzellik kraliçelerine yüksek öğrenim eğitim burs hakkı sağlanmaktadır. Bay Kuzey Kıbrıs 2019 derecelerinede, prodüksiyonların amacı ve misyonu doğrultusunda yüksek öğrenim eğitim burs hakkı sağlanmaktadır.

Dünya Güzellik Yarışması formatında olduğu gibi bu yıl yine, SAHNEDE MAYOLU GEÇİŞ YOK...

Dünya Güzellik Yarışması “Miss World” un 2014 yılında başlattığı ve farkındalıklar adına birçok ülke finalinde uygulanan kural doğrultusunda, ülke finalimizde Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçe adaylarının sahnede mayolu geçiş koreografisi yapılmamaktadır. Güzellik yarışmalarında esas olan adayın eğitimi ve kültürü yanında asil, çağdaş, güncel, sportif, zeki ve zarif bir duruşla, ülkesini dünya platformlarında temsil etme başarısıdır.

22 yıldır Ülkemizin en uzun soluklu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde gerçekleşen Bay Kuzey Kıbrıs 2019, 22. Gurur Yılında. Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılacak davetiye satışları gelirinin tümü derneğe kalacaktır.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun yeter ki KKTC Kimlik Kartı olan 18-24 yaş adaylar başvurularını www.gunkutajans.com Günkut Ajans websitesinden yapabilecekler.

Son Başvuru ve ÖN ELEME GÜNÜ 13 Temmuz 2019, Cumartesi olmaktadır.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Kraliçe adayları için ön eleme 13 Temmuz 2019, Cumartesi saat 11:00’da, Bay Kuzey Kıbrıs 2019 adayları için ise aynı gün saat 15:00’da, The Arkın Colony hotel, Girne’de gerçekleşecektir.

Sosyal farkındalık ve anlamlı amaçlı miysonuyla Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs prodüksiyonları ülkemizin dört bir yanından gençleri bu amaç uğruna bir araya getirerek bir turizm adası olan ülkemizin iç turiziminede farkındalıklar adına katkıları bulunmaktadır.

KKTC’nin tanınma ve tanıtma seferberliğinde kalitesi ve farkındalığı tescilli uluslararası yarışmalarda Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dereceleri ülkemizi temsil edeceklerdir.

33. MISS KUZEY KIBRIS 2019 GÜZELLİK KRALİÇESİ 31 TEMMUZ 2019 GECESİ TAÇ GİYECEK

The Arkın Colony Hotel –“The Garden” 'da muhteşem bir koreografi ve ses ışık tasarımları ile çok özel bir finalde 31 Temmuz 2019 Çarşamba gecesi canlı yayınla dünyaya da aktarılacak finalde hem Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli hem de Bay Kuzey Kıbrıs 2019 dereceleri taçlanacak...



Henüz geç kalmadınız. Başvurular devam ediyor. Son Başvuru ve ön eleme 13 Temmuz 2019 Cumartesi. The Arkın Colony Hotel -Girne. Kim bilir belki de bu yılın finalistlerinden birisi de sensin.

Başvurular www.gunkutajans.com

Amaçlı güzellikler anlamlı desteklerle yücelir inancım ile Bir Kıbrıs Sevdalısı Bülent Günkut olarak 40 yıldır aynı inanç doğrultusunda ''Herşey KKTC için'' sloganımla vizyon ve misyonumla yoluma ailemle devamdayım. 40 yıldır bu yolda takdir ve destekleri ile yanımda olan GÜZELLİKLERİ YAŞA VE YAŞAT diyen herkese şükranlarımı sunarım.