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MISS Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları için başvurular başladı

Son Başvuru ve ÖN ELEME GÜNÜ 13 Temmuz 2019, Cumartesi

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:04
MISS Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları için başvurular başladı
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“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” ilkesi ile  1984  yılından günümüze devam eden  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması MISS KUZEY KIBRIS ve 1995  yılından günümüze Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde  bu yıl yirmi ikinci kez gerçekleşecek ülkemizin en uzun soluklu sosyal sorumluluk  projesi  BAY KUZEY KIBRIS yarışmaları finalleri  için başvurular başlamıştır.

2019 finali için son Başvuru tarihi 13 Temmuz 2019, Cumartesi  olarak belirlenmiştir. Aynı gün  gerçekleşecek  ön elemelerle her iki yarışmanın da  2019 finalistleri belirlenecektir.

Yarışmalara aday  olabilmek için  değişmez kurallar  olarak; 18- 24  yaş ( 2001- 1995  doğumlu) ,  KKTC Kimlik Kartı bulunan, lise veya  dengi bir okul mezunu, çağdaş, güncel, gençle başvurabilecektir. Bay Kuzey Kıbrıs Adaylarında ise en az  1.80m boy aranmaktadır.

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 1984 Yılından günümüze gelenekselleşen bir Kıbrıs Ada Efsanesi olarak “ANLAMLI VE AMAÇLI GÜZELLİK MİSYONU” ile düzenlenmekte ve bu doğrultuda her yıl dereceye giren güzellik kraliçelerine yüksek öğrenim eğitim burs hakkı sağlanmaktadır. Bay Kuzey Kıbrıs 2019 derecelerinede, prodüksiyonların amacı ve misyonu doğrultusunda yüksek öğrenim eğitim burs hakkı sağlanmaktadır.

Dünya Güzellik Yarışması formatında olduğu gibi bu yıl yine, SAHNEDE MAYOLU GEÇİŞ YOK...

Dünya  Güzellik Yarışması “Miss World” un 2014 yılında başlattığı ve farkındalıklar adına birçok ülke finalinde uygulanan kural doğrultusunda, ülke finalimizde Miss Kuzey Kıbrıs Kraliçe adaylarının sahnede mayolu geçiş koreografisi yapılmamaktadır. Güzellik yarışmalarında  esas olan  adayın eğitimi ve kültürü yanında asil, çağdaş, güncel, sportif, zeki ve zarif bir  duruşla, ülkesini  dünya platformlarında  temsil etme  başarısıdır.

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“Amaçlı güzellikler, anlamlı desteklerle yücelir” sözümden yola çıkarak, en büyük  teşekkürlerimiz  bizlere  dördüncü kez  ev sahipliği  yapacak olan  Sn. Erbil  ARKIN  ve The Arkın Colony Hotel'e  olacaktır. Evimiz  dediğimiz ülkemiz turizm şehri  Girne’nin kurumsal duruşu ve ülke değerlerine verdiği önem ile en özel tesislerinden olan The Arkın Colony  Hotel’de yaşanacak kamp ile MISS  KUZEY KIBRIS 2019 GÜZELLİK KRALİÇELERİ   ve   aynı   akşam  yaşanacak  22. BAY KUZEY KIBRIS 2019  dereceleri  taçlanacaktır...

22 yıldır Ülkemizin en uzun soluklu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde gerçekleşen Bay Kuzey Kıbrıs 2019, 22. Gurur Yılında. Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından yapılacak davetiye satışları gelirinin tümü derneğe kalacaktır.

Başta  ülkemiz  olmak üzere  dünyanın  neresinde olursa olsun yeter ki  KKTC Kimlik Kartı  olan  18-24  yaş  adaylar  başvurularını www.gunkutajans.com Günkut Ajans websitesinden yapabilecekler.

Son Başvuru ve ÖN ELEME GÜNÜ 13 Temmuz 2019, Cumartesi olmaktadır.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Kraliçe adayları için ön eleme 13 Temmuz 2019, Cumartesi saat 11:00’da, Bay Kuzey Kıbrıs 2019 adayları için ise aynı gün saat 15:00’da, The Arkın Colony hotel, Girne’de gerçekleşecektir.

Sosyal farkındalık ve anlamlı amaçlı miysonuyla Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs prodüksiyonları ülkemizin dört bir yanından gençleri bu amaç uğruna bir araya getirerek bir turizm adası olan ülkemizin iç turiziminede farkındalıklar adına katkıları bulunmaktadır.

KKTC’nin tanınma ve tanıtma seferberliğinde kalitesi ve farkındalığı tescilli uluslararası yarışmalarda Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs dereceleri ülkemizi temsil edeceklerdir.

33. MISS KUZEY  KIBRIS 2019 GÜZELLİK  KRALİÇESİ  31  TEMMUZ 2019 GECESİ  TAÇ GİYECEK

The Arkın Colony  Hotel –“The Garden” 'da  muhteşem  bir  koreografi   ve ses ışık  tasarımları ile çok özel  bir  finalde  31 Temmuz 2019  Çarşamba  gecesi  canlı yayınla  dünyaya da aktarılacak  finalde   hem  Miss  Kuzey  Kıbrıs 2019  Güzeli   hem de    Bay Kuzey Kıbrıs   2019   dereceleri   taçlanacak...


Henüz geç kalmadınız. Başvurular  devam ediyor. Son Başvuru  ve ön eleme 13  Temmuz 2019  Cumartesi. The Arkın Colony Hotel -Girne. Kim bilir  belki de  bu yılın  finalistlerinden  birisi de  sensin.

Başvurular  www.gunkutajans.com

Amaçlı güzellikler  anlamlı desteklerle yücelir inancım ile Bir Kıbrıs Sevdalısı  Bülent Günkut  olarak  40 yıldır  aynı inanç doğrultusunda  ''Herşey  KKTC  için''   sloganımla   vizyon ve misyonumla yoluma ailemle devamdayım. 40 yıldır  bu yolda  takdir ve destekleri ile yanımda olan GÜZELLİKLERİ YAŞA VE YAŞAT  diyen  herkese   şükranlarımı  sunarım.

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