Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam

1,85 metre boyunda olan 22 yaşındaki Çırpan, “Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı kıyafet açısında olabilir, başka da bir dezavantajı yok bence” dedi.

Uzun boylu bir erkekle birlikte olabileceğini söyleyen Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” yorumunu yaptı.