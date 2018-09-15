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Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:57
Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan: 1,65'lik adama aşık olmam
Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” dedi.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

  • 1,85 metre boyunda olan 22 yaşındaki Çırpan, “Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı kıyafet açısında olabilir, başka da bir dezavantajı yok bence” dedi.

  • Uzun boylu bir erkekle birlikte olabileceğini söyleyen Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” yorumunu yaptı.

  • “İlk seçildiğimde yürüyüşümü eleştirmişlerdi, şimdi modelim” diyen Çırpan, “Dişlerime takmışları, şimdi yaptırdım. Ben voleybolcuydum, dişime darbe aldım ve yaptırmam gerekiyordu zaten. Bu eleştiriler vesile oldu” dedi.

  • “Yabancı mankenler dolar bazında kazanıyorlar. Moda haftasındaki defilelerde verilen ücretlerle ilgili yorum yapmayayım” diyen ünlü model, “Defile öncesi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. 3 aydır spor yapamıyorum ama yürüyüş yapıp hareket halinde olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ecem ÇırpanMiss Turkey 2015Magazin
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