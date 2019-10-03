Miss Turkey 2019'u Simay Rasimoğlu kazandı

Türkiye'nin en güzel kadını seçildi. Ülkemizi Miss World yarışmasında temsil edecek isim Simay Rasimoğlu oldu. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen Türkiye'nin en güzel kadını Simay Rasimoğlu seçildi. Peki 2019 Miss Turkey güzeli Simay Rasimoğlu kimdir?

2019 Türkiye Güzeli belli oldu. 20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş olurken, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye ise Büşra Turan hak kazandı.

MISS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu oldu.

MISS TURKEY 2019 BİRİNCİSİ SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer aldı. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu. Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88 olup, 2019 Miss Turkey finalistlerinden en uzun güzel olarak kayıtlara geçti.