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Miss World Bhasha Mukherjee’nin mesleği şaşırttı

Miss World 2019 Bhasha Mukherjee güzelliği kadar mesleğiyle de dikkat çekiyor. Londra'da düzenlenen güzellik yarışmasında Birleşik Krallık'ı temsil edip birinci seçilen 23 yaşındaki Bhasha Mukherjee meğer doktormuş...

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:43
Miss World Bhasha Mukherjee’nin mesleği şaşırttı

Bhasha Mukherjee… Kendisi Miss World 2019 seçildi. 23 yaşında. Beş dil biliyor, IQ’su 140 ve doktor. Londra’da düzenlenen güzellik yarışmasında Birleşik Krallık’ı temsil edip birinci seçilen 23 yaşındaki Bhasha Mukherjee’nin doktor olması ise herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından da modellik üzerine fotoğraflar paylaşan, kariyeriyle ilgili pek paylaşım yapmayan Mukherjee, yarışma öncesi bulunduğu kamptaki teşhisiyle dikkat çekmişti.

İngiliz-Hintli bir doktor, manken ve güzellik kraliçesi olan Bhasha, bir arkadaşının çatlamış bileğine doğru teşhisi koyarak herkesi şaşırtmıştı. Kamptaki doktorlar, inatla arkadaşının bileğinin burkulduğunu söylese de, güzel doktor bileğin çatladığı konusunda ısrarcı oldu. Çekilen röntgende ise bileğin gerçekten çatladığı ortaya çıktı.

Dün Londra’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında Birleşik Krallık’ı temsil eden Bhasha Mukherjee, tescilli güzel olmasının yanı sıra mesleğiyle de zirveyi zorluyor.

Anahtar Kelimeler:
Bhasha Mukherjee’
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