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Muazzez Abacı'dan Alzheimer iddialarına yanıt!

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı hakkındaki "Alzheimer oldu" iddialarına yanıt verdi. Arkadaşı Talat Er'in doğum gününü kutlayan Abacı, yurtdışından çektiği videoda iyi olduğunu belirterek hasta olduğu şeklinde yayınlanan haberleri de yalanladı.

19 Mart 2022 Cumartesi 10:55
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Muazzez Abacı'dan Alzheimer iddialarına yanıt!
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Musiki severlere bahar konseri sürprizi yapan Türk sanat müziğinin önemli bestekârlarından, keman virtüözü Talat Er'e, şefliğini yaptığı koro elemanları ve Muazzez Abacı'dan sürpriz kutlama geldi.

MUAZZEZ ABACI'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZ

Musikişinas Dostlar Korosu elemanları ise konser öncesinde şeflerine sürpriz yaparak, Talat Er'in 54. yaş gününü kutladı. Pasta keserken duygu dolu anlar yaşayan Er'e, bir sürpriz de Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Muazzez Abacı'dan geldi. Abacı, çektiği bir video ile Talat Er'in yeni yaşını kutladı.

Musiki severlere bahar konseri sürprizi yapan Türk sanat müziğinin önemli bestekârlarından, keman virtüözü Talat Er'e, şefliğini yaptığı koro elemanları ve Muazzez Abacı'dan sürpriz kutlama geldi.

MUAZZEZ ABACI'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZ

Musikişinas Dostlar Korosu elemanları ise konser öncesinde şeflerine sürpriz yaparak, Talat Er'in 54. yaş gününü kutladı. Pasta keserken duygu dolu anlar yaşayan Er'e, bir sürpriz de Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Muazzez Abacı'dan geldi. Abacı, çektiği bir video ile Talat Er'in yeni yaşını kutladı.

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