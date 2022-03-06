Muazzez Abacı'dan kötü haber geldi!

Sanat camiasının ünlü ismi ismi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Onur Akay, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu.

Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum."

Alzheimer hastalığı nedir?

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır.

Demansın en sık görülen tipidir. Bu hastalığı ilk olarak Alois Alzheimer tanımlamıştır. 65 yaş üzerindeki grubun %2-4’ünde, 85 yaş üzerinde ise %20 oranında görülmektedir.

Alzheimer belirtileri neler?

Alzheimer’la ilgili ilk sinyallerin, günlük yaşamın bir parçası olan işlerde kendini gösterdiği beliren uzmanlar, eskiden pişirilen yemeklerin ve düzenli işlerin yapılamaması, yemeğe tuz yerine şeker konması, bilinen yolların karıştırılması, mevsime uygun giyinilmemesi gibi davranışlar sergileyen kişilerin kısa sürede uzmana danışmasını öneriyor.

Uzmanlar ayrıca, erken yaş döneminde de görülmeye başlayan ve kesin bir tedavisi olmayan Alzheimer’ın 65 yaş üstü 6 kadından birinde, aynı yaş grubundaki her 11 erkekten de birinde görüldüğünü vurguluyor.