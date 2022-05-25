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Müge Anlı ateş püskürdü!

Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde tanıkları ve aile fertlerini dinlemeye devam ediyor. 27 yaşındaki Muhammet Burhan 16 Ağustos 2021 yılında başından vurularak öldürüldü. Cinayette Muhammet Burhan'ın karısı Fatma Burhan ve karısının sevgilisi Selami Şen şüpheli isimler arasında yer alıyor. Olayla ilgili Fatma Burhan ve Selami Şen arasında duyulmayan detaylar ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı ve stüdyodakiler duyduklarına inanamadı. İşte o detaylar!

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:55
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Müge Anlı ateş püskürdü!

Muhammet Burhan cinayeti ile Müge Anlı her ayrıntıyı didik didik etmeye devam ediyor. Muhammet Burhan cinayetinden sonra Fatma Burhan'a Selami Şen'in İstanbul'da ev tuttuğu ve çocukları ile orada oturduğu ortaya çıktı. Tüm bu ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı. İşte Muhammet Burhan cinayetine dair son gelişmeler...

SELAMİ FATMA BURHAN'A EV TUTTU

Muhammet Burhan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fatma Burhan, cinayet sonrası Selami Şen ile aynı evde yaşadığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf etti. Anlı, Muhammet'in ölümü en çok sizin işinize yaramış demesi üzerine Fatma Burhan bu sözün üzerine hiçbir şey diyemedi. Fatma Burhan'ın pek çok kişiyi cinayette payının olduğunu söylemesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

Fatma Burhan'ın yaptığı bu iddialara Müge Anlı daha fazla dayanamadı ve "Sen gemiyi iyice azıya almışsın kızım" dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katılan Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları kendilerinin haklı olduğunu ve Fatma Burhan'ın haksız olduğunu yalan söylediğini ifade ettiler.

MÜGE ANLI: HAMİLE KADIN BAŞKASI İLE GÖRÜŞEMEZ

Müge Anlı, 6 kişinin adını çıkaran ve sevgilisinin ismini saklayan Fatma Burhan'a ateş püskürdü. Fatma Burhan'ın köyde dedikodu çıkarttığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Muhammet Burhan ile konuştuğu ispatlanamayan komşuları hakkında Fatma Burhan'ın ileri geri konuşması Müge Anlı'yı çıldırttı.

Müge Anlı, Fatma Burhan'ın hamileyken Selami Şen ile görüştüğünü ve bütün köyün bunu bildiğini yineleyerek, köyde yaşayan başka kadınların çocuklarını bu işe karıştırmamasını öfkeli bir dille ifade etti.

Son Güncelleme: 25.05.2022 14:01
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