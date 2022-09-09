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Müge Anlı'da pes dedirten olay!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Ankara'daki bir parkta 2 kadınla tanışan Melisa Baytemir'in kızı Miray'ı da yanına alıp kayıplara karıştığı daha sonra geri gelip eşinden 20 bin TL alarak boşandığı iddia edildi. Müge Anlı'nın işin içinde başka bir iş olduğunu söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Melisa Baytemir evlendiğini açıklayınca, genç kadının annesi bayılarak yere yığıldı.

09 Eylül 2022 Cuma 11:57
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Müge Anlı'da pes dedirten olay!


Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan bir anne ve kızı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç kadın, ablası Melisa Baytemir'in Ankara'da bir parkta 2 kadınla tanıştıktan sonra kızıyla birlikte kayıplara karıştığını öne sürdü. Ablasının sorumsuz bir insan olmadığını ve bu yaptıklarına bir türlü anlam veremediklerini belirten genç kadın, ona büyü yapılmış olabileceğini söyledi.

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MÜGE ANLI'DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN DETAY

Müge Anlı'nın soruları üzerine Melisa Baytemir'in bir süre sonra eşinin yanına geri döndüğü ve tanıştığı iki kadın için 20 bin TL para alıp boşandığı ortaya çıktı.

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"İŞİN İÇİNDE BAŞKA BİR ADAM VAR!"

39 gündür kayıp olan kadına ilişkin açıklamada bulunan Müge Anlı ablası Melia Baytemir'i arayan genç kıza ve annesine dönerek "Ya size kadınlara gittiğini söylüyor ama işin içinde başka bir adam var ya da olay tamamen farklı" dedi.

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KIZINI ARAYAN ACILI ANNE YERE YIĞILDI

Bunun üzerine Melisa Baytemir'in kız kardeşi canlı yayında "Neredeysen çık ortaya. O kadınların kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bak burada annem perişan." diyerek ablasına seslendi.

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MÜGE ANLI'DA STÜDYO BUZ KESTİ

Bir süre sonra Melisa Baytemir canlı yayına bağlandı. Müge Anlı, olayın gerçek yüzünü öğrenmek için genç kadına sorular yöneltti. "Daha 22 yaşındasın, bu başına buyrukluk ne?" diyen Müge Anlı'nın aldığı yanıt karşısında stüdyodakiler şoke oldu.

Melisa Baytemir'in evlendiğini söylemesi üzerine acılı anne fenalaşarak yere yığıldı.

"SEN BÖYLE KAÇARAK HİÇBİR YERE VARAMAZSIN!"

Müge Anlı, Melisa Baytemir'e annesinin bayıldığını ve bunu ona yaşatmaya hakkı olmadığını söyledi.

Melisa Baytemir'in imam nikahı kıydığı öğrenilirken, genç kadın ablasına "Sen böyle kaçarak hiçbir yere varamazsın!" diye seslendi.

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