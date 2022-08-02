Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti!

Sessiz sedasız İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı zor günler geçiriyor. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti. Anlı geçtiğimiz gün babasını toprağa verdi.

02 Ağustos 2022 Salı 11:17
76 Okunma
Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti!
banner48

25 Haziran'da hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birleştiren Müge Anlı babasının ölümüyle yıkıldı. Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı, vefat etti.

İhsan Anlı'nın cenazesinin dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildiği öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sessiz sedasız evlenen Anlı'yı zor gününde eşi ve dostları teselli etti.

MÜGE ANLI'NIN BABASI İHSAN ANLI KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı'dır. Fakat babasına dair pek fazla detay bulunmamaktadır.

Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. Anlı'nın, babasıyla uzun yıllardır küs olduğundan dolayı görüşmediği iddia ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Türkiye'de skandal olay!
MasterChef Türkiye'de skandal olay!
Aleyna Tilki'den silahlı video! Yaylaya çıkıp ateş etti
Aleyna Tilki'den silahlı video! Yaylaya çıkıp ateş etti
Petekkaya: Ünlü olmak kolay
Petekkaya: Ünlü olmak kolay










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim