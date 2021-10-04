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Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün ekrana gelen programında 25 Temmuz 2018 tarihinde Balıkesir’de av tüfeğiyle öldürülen Mustafa Kut’un (50) cinayetine yer verdi. Eşinin ölümünün ardından köylüleri Ramazan Şahin’in yollarına aşk mektupları bıraktığını söyleyen Dürdane Kut, şahsın bu cinayette parmağı olduğunu iddia etti. Acılı eşin sözleri üzerine Müge Anlı, "Bunlar nasıl sözler? Bu mektupta, 'Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane...' yazıyor." dedi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 17:14
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Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."
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Balıkesir Havran’a bağlı Kalabak Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mustafa Kut, tarlasına bir kilometre mesafede köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu. Olaydan sonra yapılan otopsi raporunda Kut’un, 3 metre yakınından av tüfeği ile sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

BİR CİNAYET, İKİ AYRI AŞIK!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut’un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin’e dikkat çekti.

Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı’dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin’in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti. Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır’ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut’la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati’nin de bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

“SENİ BAŞKALARINA YAR ETMEM”

Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, Ramazan Şahin’in Dürdane Kut’a yazdığı mektupları canlı yayında okudu.

İşte Müge Anlı’nın mercek altına aldığı Mustafa Kut cinayetinde, ekran başındaki izleyicisine okuduğu Dürdane Kut’a yazılan aşk mektubu:

“Koca Dürdane’m, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane’m, civelek Dürdane’m, seksi Dürdane’m, koca ineğim benim… Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum. O kadar kadın görüyorum sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın, senden başkasını gözüm görmüyor. Seni delileler gibi seviyorum, çılgınlar gibi aşığım sana. İkimiz de kara toprağa girene kadar seveceğim. Sen benden yollarda neden kaçıyorsun?”

“KIPKIRMIZI YÜZÜNE HASRET KALDIM”

“Bana yollarda neden laf atmıyorsun? Kimse duymasın diye, kimse anlamasın diye laf atamıyorum sana yollarda. Sen benin çocukluk aşkımsın, sen benim gençlik aşkımsın, seni başkalarına yar etmem. Seni her şeyden çok kıskanıyorum. Yollarda yürüyüşlerine hasret kaldım. Seni bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. O kıpkırmızı yüzüne bakmaya hasret kaldım. Prensesim, sevgilim, aşkım, Ankaralı Ayşe’m benim… Seni göremediğimde dünyam kararıyor. Dengem gidiyor, kendimi zor tutuyorum. Seni gördüğümde moralim düzeliyor. Cuma günü gece sabaha kadar evin önündeydim. Ezan okunurken ayrıldım Benden korkma, benden utanma… “

“DERDİMİ ANLATMAK İSTEDİM”

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, okuduğu aşk mektupları sonrası şaşkınlığını gizlemezken canlı yayına bağladığı Ramazan Şahin’e neden bu mektupları yazdığını sordu. Müge Anlı’nın sorusuna “Derdimi anlatmak istedim. Ama Dürdane’yi gece çocuklarını uyuttuktan sonra başkasıyla gördüm” diye yanıt veren Şahin, cinayetle bir ilgisi olmadığını savundu. Ramazan Şahin’in sözleri üzerine öfkelenen acılı eş, “Benim bu adamla hiçbir yakınlığım, konuşmam yok… Pazarda konuşmak istedi yanımdan kovdum. Hiç kimseyle konuşmadım, görüşmedim” diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme: 04.10.2021 17:26
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