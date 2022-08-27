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Müjde Ar'dan Gülşen açıklaması...

Şarkıcı Gülşen'in gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Sanatçı Müjde Ar, Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Yazıklar olsun. Ülkeyi bu duruma ne hakla getirdiler. Bunlar ülkenin üzerine ölü toprağı atmak istiyorlar. Gülşen'i böyle içeri tıkmak tüm kamuoyuna gözdağıdır" dedi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:48
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Müjde Ar'dan Gülşen açıklaması...


Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadelerin yer aldığı görüntüler tepki çekmişti. Gözaltına alınan Gülşen aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Gülşen'in tutuklanması Türkiye'nin gündemine otururken sanatçı Müjde Ar konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"ÜLKENİN ÜZERİNE ÖLÜ TOPRAĞI ATMAK İSTİYORLAR"

Halkt TV'de canlı yayına bağlanan Müjde Ar, Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstererek "Yazıklar olsun. Ülkeyi bu duruma ne hakla getirdiler. Bunlar ülkenin üzerine ölü toprağı atmak istiyorlar. Benim duygum tamamen budur. Mesaj şudur: Çağdaş sanata karşıyız " dedi.

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"TÜM KAMUOYUNA GÖZDAĞIDIR"

Açıklamasının devamında Ar şunları ifade etti:

"Sanatçılar da halk da sapkınlığın nerelerde olduğunu ve hangi dönemde arttığını biliyor. Tarikat kursları ve yurtlarındaki sapkınlıkları, 'bir kereden bir şey olmaz canım' söylemini duymayan yok. Şimdi bunlar kendi kültür-sanatlarını yaratamamanın öfkesiyle saldırganlaşıyor. Bir ara literatürde yer olmayan 'muhafazakar sanat' diye bir şey uydurdular ama içini dolduramadılar. Çünkü böyle bir şey olamaz. Sanat muhafazakar olamaz, sanat özgürdür, baş kaldırır, eleştirir. Çareyi yapacakları baskıyı artırmada buldular. Sezen Aksu olayında da olduğu gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak bu bağlamda değerlendirilmelidir. Gülşen'i böyle içeri tıkmak tüm kamuoyuna gözdağıdır. Tüm yapılanların bu mesajı: Bizden olmayan her kimse bir gün suçlu ilan edilecektir."

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