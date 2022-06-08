Mükremin Gezgin'in doğum videosu tartışma yarattı!

Aylardır sosyal medyada hamile olduğunu söyleyen Mükremin Gezgin isimi trans birey, dün bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığı iddia etti. Sosyal medyanın gündemine yerleşen paylaşımların ardından hem çekim yapılmasına izin veren hastaneye hem de fenomenlere tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Birçok kullanıcı da TikTok'un kapatılması için peş peşe paylaşımlar yapıyor.