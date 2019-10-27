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Murat Boz ve Aslı Enver yine ayrıldı!

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in inişli çıkışlı ilişkisi yine sona erdi.

27 Ekim 2019 Pazar 13:57
Murat Boz ve Aslı Enver yine ayrıldı!

Şarkıcı Murat Boz ile Aslı Enver, 2016’da birlikte olmaya başlamıştı. Çift, 2,5 yıl aralıksız bir ilişki yaşadı ve ardından yollarını ayırdı. O dönemde Murat Boz’un oyuncu Eser Yenenler’in evinde yarışma programında ünlenen Bahar Candan ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

Ardından Murat Boz, Aslı Enver’e olan aşkını ispatlamak için çok çabalamış ve çift yeniden birlikte olmuştu. Hatta ikilinin evlilik yoluna girdiği söyleniyordu.

İnişli çıkışlı ilişki ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. O iddia, Boz ve Enver çiftinin yollarını yeniden ayırdığı yönündeydi. Çiftin hayranları bu iddialarla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat BozAslı Enver
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