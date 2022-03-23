Murat Övüç dansözlere taş çıkardı

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Murat Övüç’ün sahne kıyafetleri izleyicisi tarafından büyük ilgi görüyor.

Annesini yakın zamanda kaybeden ünlü fenomen acısını takipçileriyle paylaşmıştı. Yaptığı yardımlarla da gündem olan Övüç, kazançlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.



Övüç, sahne kostümü tercihleriyle eleştirilerin odağında oluyor. İddialı sahne kıyafetleri kimileri tarafından beğenilirken kimileri sert eleştirilerde bulunuyor.