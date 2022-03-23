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Murat Övüç dansözlere taş çıkardı

Balıkesir'de sahne alan Murat Övüç, sahne kıyafeti ve kıvrak dansıyla dansözlere taş çıkard. Kına gecesinde sahne alan Övüç'in paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

23 Mart 2022 Çarşamba 14:33
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Murat Övüç dansözlere taş çıkardı
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Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi olan Murat Övüç’ün sahne kıyafetleri izleyicisi tarafından büyük ilgi görüyor.

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Annesini yakın zamanda kaybeden ünlü fenomen acısını takipçileriyle paylaşmıştı. Yaptığı yardımlarla da gündem olan Övüç, kazançlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
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Övüç, sahne kostümü tercihleriyle eleştirilerin odağında oluyor. İddialı sahne kıyafetleri kimileri tarafından beğenilirken kimileri sert eleştirilerde bulunuyor.

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