Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Flaş Haber
Girne’de bar kundaklandı
Kapat

Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabında paylaştığı çeyizleriyle evliliğe bir adım daha yaklaştığını gözler önüne serdi. Övüç'ün, 'Adam imparator' dediği sevgilisiyle hangi ülkede evleneceği merak konusu oldu.

28 Mart 2022 Pazartesi 10:04
401 Okunma
Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?
banner108

Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem de yer almaya devam ediyor. Son olarak, Armağan Çağlayan'ın programına katılan Övüç, eşcinsel olduğunu söylemişti.

Herkesten sır gibi sakladığı ve "İmparator" dediği sevgilisiyle "Gizli görüşmek zorundayım" diyen Övüç, zor bir süreçle karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.

Pırlanta ve mücevher işiyle uğraştığı bilinen sevgilisi, Övüç'e bazı dönemler dudak uçuklatan takılar gönderiyor, ünlü fenomeni şımartıyordu.

Aynı zamanda doğum gününde gönderdiği çiçeklerle sevgilisi mest eden iş adamı Övüç'e, "Nefesim, sığındığım limanım" cümlelerini yazdırmıştı.

Son olarak sosyal medya hesabından çeyiz paylaşımı yapan Övüç, takipçilerini şaşırttı.

Övüç'ün paylaşımının hemen ardından "Hangi ülkede evlenecekler?" soruları beraberinde geldi.

Anahtar Kelimeler:
Murat ÖvüçSevgilisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki sınırları zorladı
Aleyna Tilki sınırları zorladı
İzleyici ile arasındaki diyalog damga vurdu!
İzleyici ile arasındaki diyalog damga vurdu!
Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi!
Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim