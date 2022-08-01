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Murat Yağcı: Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse...

Alman model Laura Celine ile aşk yaşamaya başlayan Survivor Barış Murat Yağcı ekonomi kötü giderse sevgilisi için yurt dışına yerleşebileceğinin sinyallerini verdi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:38
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Murat Yağcı: Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse...
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Survivor All Star 2022 yarışmasında mücadele eden Barış Murat Yağcı, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Alman model Laura Celine ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı "2-3 sene içerisinde de evlenmiş olmam gerek, yaş geçiyor" dedi.

Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemde uzun süre kalan Barış Murat yeni aşkıyla ilgili konuşurken ekonomiden de dem vurdu.

Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik krize değinen Survivor Barış, "Ekonomik koşullar tam anlamıyla düzelmezse yurt dışına yerleşebilirim o da buraya gelebilir" dedi. (SnobMagazin)

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