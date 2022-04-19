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Murda’ya 4 yıl 2 ay hapis

Şarkılarında 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19 Nisan 2022 Salı 13:22
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Murda’ya 4 yıl 2 ay hapis

Murda, geçen yıl Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan rapçi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda Murda’ya ‘uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, şarkıcının ‘Duman’, ‘Pahalı’ ve ‘Eh Baba’ isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürülmüştü.

İddianamede, Murda’nın Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesi uyarınca ‘uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Murda savcılığa verdiği ifadesinde, “İki tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve ‘Eh Baba’ şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” demişti.

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