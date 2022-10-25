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Müzisyene çiftetelli dayağı

Bursa'da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer'i, ikinci kez çiftetelli müziği çalmadığı için dövmekten gözaltına alınan 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı, karara itiraz ederek 4 şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

25 Ekim 2022 Salı 16:15
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Müzisyene çiftetelli dayağı



Bursa'da müzisyeni ikinci kez çiftetelli çalmayınca döven 9 zanlı serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ekim gecesi Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den (44), ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi.

Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede dövdü.

BİR AY İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDI

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, bir ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacak.

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Soruşturma savcısının mahkeme kararına itiraz edip 4 şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.

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