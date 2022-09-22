Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Nagihan Karadere'den şok açıklama!

Adını Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, tekrar Survivor’a katılır mısın? sorusuna ise "Verdiğim emeğin hakkını alamadım, asla katılmam, çok kırgınım” diyerek yanıt verdi.

22 Eylül 2022 Perşembe 11:42
103 Okunma
Nagihan Karadere'den şok açıklama!



Nagihan Karadere, Katarsis programında konuştu. Dominik dönüşünün ardından kendi hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getiren Karadere, Survivor hakkında şunları söyledi: "Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı."

"Beklenti ve sonuç olarak çok yorucu bir sezondu. Orada rekabet, hayatta kalma ve karnımızı doyurma durumumuz vardı. Kendimizi kanıtlayabilme önemliydi. Savaşçı ruhumu gösterdiği için iki ayrı Nagihan var. Survivor kupası emeklerimin karşılığı olarak kaldırmak istediğim bir kupaydı."

"Çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum ama kaldırmak nasip olmadı. Üç sezon da aynı hüsranı yaşadım. Alıştım diyebilirim buna. Yeni yeni normale döndüm. Kırgınım ve üzgünüm. Emeğimizin karşılığını alamadık. Bir tek ben değil, belki diğer yarışmacılar da böyle düşünüyordur. En çok hak edenlerden biri olduğumu biliyorum.’’

"Benim için başarı sonuna kadar mücadele etmektir. Gerek parkur gerek insan ilişkilerinde böyle olması gerekiyor. Ben bunu fazlasıyla başardığımı düşünüyorum. Başarımdan ve başarı korkumdan dolayı tüm rakiplerimin hedefinde bir yarışmacı oldum."

"Başarılı yarışmacı da benimle rekabete giriyor, en zayıf olan da beni bir şekilde düşürebilmek için beni manipüle etmeye çalışıyor. Ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Sonuna kadar hepsi ile baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim. Sonuç olarak verdiğim emeğin hakkını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam."

Son Güncelleme: 22.09.2022 11:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef'te yeni sezonun ilk kaşığı atıldı
MasterChef'te yeni sezonun ilk kaşığı atıldı
"İnsan çok ağlıyor, üzülüyor"
"İnsan çok ağlıyor, üzülüyor"
Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğüne ne oldu?
Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğüne ne oldu?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim