Nagihan Karadere'den şok açıklama!

Nagihan Karadere, Katarsis programında konuştu. Dominik dönüşünün ardından kendi hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getiren Karadere, Survivor hakkında şunları söyledi: "Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı."

"Beklenti ve sonuç olarak çok yorucu bir sezondu. Orada rekabet, hayatta kalma ve karnımızı doyurma durumumuz vardı. Kendimizi kanıtlayabilme önemliydi. Savaşçı ruhumu gösterdiği için iki ayrı Nagihan var. Survivor kupası emeklerimin karşılığı olarak kaldırmak istediğim bir kupaydı."

"Çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum ama kaldırmak nasip olmadı. Üç sezon da aynı hüsranı yaşadım. Alıştım diyebilirim buna. Yeni yeni normale döndüm. Kırgınım ve üzgünüm. Emeğimizin karşılığını alamadık. Bir tek ben değil, belki diğer yarışmacılar da böyle düşünüyordur. En çok hak edenlerden biri olduğumu biliyorum.’’

"Benim için başarı sonuna kadar mücadele etmektir. Gerek parkur gerek insan ilişkilerinde böyle olması gerekiyor. Ben bunu fazlasıyla başardığımı düşünüyorum. Başarımdan ve başarı korkumdan dolayı tüm rakiplerimin hedefinde bir yarışmacı oldum."

"Başarılı yarışmacı da benimle rekabete giriyor, en zayıf olan da beni bir şekilde düşürebilmek için beni manipüle etmeye çalışıyor. Ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Sonuna kadar hepsi ile baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim. Sonuç olarak verdiğim emeğin hakkını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam."