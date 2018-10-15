Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Kanal D'de ekrana gelen 'Şule ile Vitrindekiler' programına, üç kez Survivor'a katılan milli sporcu Nagihan Karadere konuk oldu.

Programda yarışma deneyimlerini ve özel hayatını anlatan Nagihan Karadere'nin yıllar sonra gelen Survivor itirafı ise dikkatlerden kaçmadı.

İlk gittiği zaman Survivor'da yemek yiyebileceğini düşündüğünü belirten Nagihan Karadere, adadaki yetkililere 'yemek verecek misiniz?' diye sorduğunu, onların da kendisine 'bekle bekle akşam hamburger gelecek' dediğini söyledi. Ardından Nagihan Karadere sözlerine şöyle devam etti;

"Akşam yemek gelmeyince yetkiliye sordum. O da 'Ne diyorsun Nagihan ne yemeği' dedi. Biz o zaman olayın farkına vardık."

'ESKİ EŞİMLE TEK ORTAK NOKTAMIZ KIZIMIZ'

Programda eşiyle boşanma sürecini de anlatan Nagihan Karadere, şunları dile getirdi:

"Boşanma sürecini atlattım. Ece kızım benim her şeyim, onun mutluluğu beni hayata bağlıyor. Anne-babanın hatasını çocuklar çekiyor maalesef. Tabii anlıyor biliyor ayrı olduğumuzu ama biz yine de hissettirmemeye çalıyoruz. Babası kızına düşkün o da çok ilgileniyor.''

''Ben kin tutan bir insan değilim, insanlar hata yapar. Her şeyi unuttum, kızımız var sonuçta. Bu yüzden her şey geride kaldı. Eski eşimle tek ortak noktamız kızımız.''

''Tekrar evlenmeyi düşünüyorum, hayatımda biri de var şu an çok güzel gidiyor her şey.''