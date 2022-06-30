Nagihan Karadere Survivor sonrası hastanelik oldu

En önemli şampiyon adaylarından biri olan Nagihan Karadere’nin Survivor’dan elenmesi herkesi şaşırtmıştı. Dominik Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye dönen Nagihan Karadere’nin şimdilerde sağlık sorunlarıyla uğraştığı öğrenildi.

Güçlü kadın yarışmacılar arasında yer alan ve daha önce iki kez Survivor'a katılan Nagihan Karadere, Survivor’da gösterdiği performans ve hırslı kimliğiyle dikkatleri üzerine toplamıştı.

Türkiye'yi birçok yarışmada temsil eden milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesiyle gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yarışmayı altıncı olarak tamamlayan Survivor Nagihan Karadere duygusal anlar yaşatmıştı.

Dominik Cumhuriyeti’nde ki yoğun temponun ardından Türkiye’de ki hayatına adapte olmaya çalışan Nagihan Karadere’den kötü haber geldi.

Survivor yarışmasından elendikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Nagihan Karadere soluğu hastanede aldı.

Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye yaşadığı ağrılar yüzünden giden Nagihan Karadere’nin böbrek taşı düşürdüğü belirlendi.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından kontrol amaçlı sağlık merkezinde bir gün geçiren Nagihan Karadere şimdilerde evinde ilaç tedavisi görüyor.

Nagihan Karadere’ye uygulanan tedavinin yeterli olmaması durumunda güzel atletin önümüzdeki haftalarda ameliyat masasına yatacağı öğrenildi.

Öte yandan Nagihan Karadere, böbrek ağrıları nedeniyle bu akşam gerçekleşecek Survivor’un final yarışmasına katılamayacak.