Narcos dizisi yayından mı kalkıyor?

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını anlatan ‘Narcos’ dizisi güvenlik sorunlarıyla gündemde. Dizinin prodüksiyon ekibinden 37 yaşındaki Carlos Munoz Portal’ın birkaç hafta önce yeni sezon için yer keşfi yaparken arabasında ölü bulunmasının üzerine, Escobar’ın erkek kardeşi Roberto De Jesus Escobar Gaviria Netflix’i şu sözlerle tehdit etti: “Eğer ailem 1 milyar dolar almazsa, bu küçük şovunuzu sonlandıracağım.”

Ülkede en fazla şiddet olayının yaşandığı kentlerden biri olan Temascalapa’nın kırsal bölgesinde defalarca ateş edilerek öldürülen Carlos Munoz Portal, 10 yıllık kariyerinde James Bond’un son filmi Spectre’nin yanı sıra Hızlı ve Öfkeli ile Apocalypto’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin çekileceği yerleri araştıran ekiplerde yer yer almıştı.

Meksikalı yetkililerin, herhangi bir tanık bulamadıkları için soruşturmakta zorlandığı olayın ardından dizinin oyuncularını büyük korku sardı.

Dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal, “Eğer güvenlik sağlanmazsa, çekimlere devam edemeyiz. Burada söz konusu olan hepimizin can güvenliği… Eğer devam etmemizi istiyorlarsa, güvenli bir yol bulmak zorundalar” dedi.

Narcos dizisi Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın yükselişi ve düşüşünü anlatıyordu.

Munoz da dizinin, Meksika’daki Juarez uyuşturucu çetesini anlatacağı belirtilen dördüncü sezonu için çalışıyordu.

Dördüncü sezonu, Meksika’nın çok popüler olmayan uyuşturucu sahnesine odaklanacağı konuşulan dizinin güvenlik nedeni ile çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil.