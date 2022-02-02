Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!

‘Nasıl bu kadar acımasızsınız?’

Ece Erken sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin yayınlanmasına isyan etti. Erken, ‘Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Neden!’ ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:29
605 Okunma
‘Nasıl bu kadar acımasızsınız?’
banner108

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki bir balıkçıda alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen olay sonucu öldürülmesi ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, bugün olaya ilişkin cinayet anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

CİNAYET ANININ YAYINLANMASINA İSYAN ETTİ

Ece Erken, cinayet anını gösteren görüntülerin bazı haber sitelerinde yayınlamasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Ece Erken İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda “Cinayetin yeni görüntüleri net görüntülerini vermek nedir? Niye? Nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını beni sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Görüntü yerine haberler de neden kaçak olan katillere Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’a yer vermiyorsunuz?” dedi.

O GÖRÜNTÜLER NASIL ELİNİZE GEÇTİ?

Ece Erken twitter hesabından yaptığı açıklamada ise ‘Yeni, net görüntüler nasıl elinize geçiyor? Hadi geçti neden yayınlıyorsunuz? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Kaçak katil Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı yakalamak yerine haber yapmak yerine neden bu görüntülerle bizi bir kez daha öldürüyorsunuz? Neden!’ diyerek adeta isyan etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annenin TikTok aşkı başını yaktı!
Annenin TikTok aşkı başını yaktı!
15 milyon sterlinlik mirasını bırakacak
15 milyon sterlinlik mirasını bırakacak
Ejderha gibi görünmek için servet harcadı!
Ejderha gibi görünmek için servet harcadı!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim