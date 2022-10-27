Ne yemek yiyor ne su içebiliyor...

Amerika'da yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, hayalindeki dudaklara kavuşmak isterken operasyon sonrasında kabusu yaşadı.

Güzellik uzmanı, yüksek basınçlı hava kullanılan hyaluron kalemiyle dolgu maddelerini kadının dudaklarında cilt altına enjekte etti. Birkaç dakika içinde kadının dudakları şişti ve normalin üç katı kalınlığa ulaştı.

Genç kadının operasyondan önceki hali...

SU BİLE İÇEMİYOR

Görüntüsüyle şoke olan ve bir şey yiyemeyen, içemeyen ve zorlukla konuşan Query hemen hastaneye kaldırıldı.

ALERJİK REAKSİYON GEÇİRDİ

Doktorlar alerjik reaksiyon geçiren kadına, kan basıncını yükseltmek ve hava yollarının daralmasını durdurmak için kalbi hızlandıran bir adrenalin iğnesi yaptı.

Kadının dudaklarındaki şişlik 24 saat içinde inerken morluk geçmedi. Query bir daha asla dudak dolgusu yaptırmayacağını söyledi.