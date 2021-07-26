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Netflix, 2021'in ikinci çeyreğinde en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı

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Netflix, 2021'in ikinci çeyreğinde en çok izlenen orijinal yapımlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Army of the Dead bulunurken; Sweet Tooth, Shadow & Bone ve Lupin gibi yapımlar da listede yerini aldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:04
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Netflix, 2021'in ikinci çeyreğinde en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı

Netflix'in açıkladığı verilere göre, listenin zirvesinde yer alan ‘Army of the Dead'in izlenme sayısı 75 milyon. Film, Las Vegas’taki bir zombi salgını sırasında yaşananları konu ediyor. Bir adam salgın sırasında bir grup paralı askeri bir araya getirir ve büyük oynamaya karar verir. Ekip, karantina bölgesine girmeye cesaret ederek gelmiş geçmiş en büyük soygunu gerçekleştirmeye çalışır.

İkinci sırada yer alan orijinal içerik ise ‘Fatherhood'. Komedi-dram türündeki filmin izlenme sayısı 74 milyon. Fatherhood, kızının doğumundan bir gün sonra karısının beklenmedik ölümü ile sarsılan bir babanın, kızını tek başına büyütme çabasını konu ediyor.

Listenin üçüncü sırasında ise 60 milyon izlenme ile bu senenin dikkat çeken yapımlarından ‘Sweet Tooth’ dizisi yer alıyor. Sweet Tooth, insan ve geyik karışımı bir canlı olan genç Gus’ın maceralarını konu ediyor. Dünyayı sarsan gizemli bir olayın ardından harekete geçen Gus, kendisi gibi melez insanlardan oluşan bir aileye katılır ve birlikte büyük bir komployu keşfetmek üzere zorlu bir maceraya atılırlar.

Netflix tarafından paylaşılan liste şöyle:

1. Army of the Dead

2. Fatherhood

3. Sweet Tooth

4. Shadow & Bone

5. Lupin 2. Kısım

6. Mitchells vs. The Machines

7. Elite 4. Sezon

8. Who Killed Sara? 2. Sezon

9. The Circle

10. The Sons of Sam

11. Too Hot To Handle

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
NetflixEn çok Izlenen Dizi
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