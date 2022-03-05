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Netflix dizisi ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’, dün izleyiciyle buluştu

'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde Hazal Kaya'nın Atatürk'e sarıldığı an sosyal medyada gündem oldu...

05 Mart 2022 Cumartesi 10:25
370 Okunma
Netflix dizisi ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’, dün izleyiciyle buluştu
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Başrollerini Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı’nın paylaştığı yeni Netflix dizisi ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’, dün izleyiciyle buluştu. Filmde en çok beğenilen sahnelerden biri Hazal Kaya’nın Atatürk ile olan sahneleri oldu. Kaya'nın Atatürk'e sarılması sosyal medyada en çok beğenilen sahnelerden biri oldu.

‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinde, genç bir gazeteci olan Esra’nın (Hazal Kaya), İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin geçmiş yıllara açılan bir kapı olduğunu keşfediyor.

Dün izleyicilerin beğenisine sunulan dizideki Atatürk sahneleri de dizi kadar gündem oldu.
 

Özellikle de Hazal Kaya’nın karakteri Esra’nın Atatürk ile ilk karşılaştığı ve sarıldığı sahneler izleyiciler tarafından bir çok kez paylaşıldı.

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