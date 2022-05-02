Nihal Candan'ın mini şortlu ve dekolteli paylaşımına yorum yağmuru!

Sık sık gündemde yer alan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Candan, geçtiğimiz günlerde bornozlu paylaşımıyla olay olmuştu.

MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçiye sahip olan isim, bu defa minili paylaşımıyla olay oldu.

Gittiği restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşan Nihal Candan, paylaşımına ise "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu ekledi.

Fenomen ismin paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.