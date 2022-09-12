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Nihat Doğan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

Ağustos ayında sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni sezona başlayan 2. Sayfa programına konuk olan Nihat Doğan, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Nihat Doğan zor anlar yaşarken yayından çıkmak zorunda kaldı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 13:04
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Nihat Doğan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!


Ünlü türkücü Nihat Doğan austos ayında sessizce evlendi. İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlenen Nihat Doğan'ın baba olacağı da ortaya çıkmıştı. Nihat Doğan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Nihat Doğan bebeğin cinsiyetini de açıkladı. Erkek çocukları olacağının müjdesini veren Nihat Doğan, çocuğun isminin hazır olduğunu ifade etti.

İki yıl önce ablasının vefatından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Nihat Doğan zor anları yaşadı. "Ablamın 2. yılıydı 1 hafta önce. Benim için çok kıymetliydi. Ablam hiçbir şey görmedi. Garip geldi, garip gitti" diyen Doğan konuşmasında şunları söyledi:

Kardeş acısı çok zormuş. Allah kimseye yaşatmasın. Ben böyle bir acı görmedim, duymadım. Ciğerimden parça koptu. Ne zaman beni görse karpuz isterdi. Abla başka bişi iste elbise iste, ayakkabı iste derdim. 'Yok karpuz yeter' derdi.

Gözyaşlarını tutamayan Doğan bir süre canlı yayını terk etti.

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