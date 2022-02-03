Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı!

Nihat Doğan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine dair Ece Erken'i hedef almış ve "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek sert ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil ise Ece Erken'i savunarak "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" dedi. Bu ifadeler ise Nihat Doğan'ı çileden çıkardı.

Nihat Doğan Seren Serengil'in Ece Erken'i savunmasına kızdı ve açıklamasında şunları söyledi:

"Benim için kıymetlisin ama bize yayıncılık dersi veremezsin. Sen nasıl Gülben Ergen'in birileriyle yaşadıklarına kızıyorsan, Hadise'nin her şeyini konuşuyorsan aynı eylemi yapan arkadaşını aklayıp paklayamazsın. Ortada ahlaksızlık varsa babam olsa söylerim. Ben uğursuz gelmiş olabilirim dedim... Gayri meşru aşkı meşrulaştırıyorsun. O zaman senin zina ile alakalı kelime etmeye hakkın yoktur. Sen konuşamazsın. Senin arkadaşın zina yaptı onu aşk diye pazarlıyorsunuz."

Nihat Doğan konuşurken sesini yükselterek konuşmasına devam etti ve "Ben Ece demedim" dedi. Nihat Doğan konuşmasının devamında "