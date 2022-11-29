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Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu. Yaşanan tüm nu gelişmelerin ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan, Nihat Doğan'ı terk ederek İran'a gittiği iddia edildi.

29 Kasım 2022 Salı 10:04
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Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...



Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi. Alan, Nihat Doğan için "6 milyon TL bir zararımız var ve bunlar Nihat Doğan'ın fatura ve fiş kesmemesinden kaynaklanıyor" demişti.
Nihat Doğan ise hesabından hakaretler yağdırdı. Karşılıklı hakaretlerin havada ucuştuğu olayda Doğan ile aşk yaşadığı da iddia edilen Alan bir başka iddia ile şoke etti.

Sevim Alan'ın iddiasına göre Al Sana Haber'de sunuculuk yaptıkları dönemde Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Canda kuliste birlikte oldu. Alan paylaşımında "Sen nasıl bir sapıksın sen nasıl bir karaktersizsin" dedi.

"BENİ ÜREMEK İÇİN Mİ KULLANDIN?"

Sevim Alan’la olan kavgasından sonra Seyhan Soylu ve masa yorumcularına olumsuz cümlelerle paylaşımda bulunan Nihat Doğan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Seyhan Soylu, Nihat Doğan’ın Sevim Alan’ı hala unutamadığı için hamile eşi tarafından suçlandığını 'Beni üremek için mi kullandın?' diyerek evini terk ettiğini, baba ocağı İran’a döndüğünü, çocuğunu orada doğurmak istediğini söyledi.

"NİHAT'TAN GİZLİ EVİ TERK ETTİ"

"Hamile eşi Nihat’ı neden terk etmiş?" sorusuna yanıt veren Seyhan Soylu, “Nihat Doğan’ın eşi Nihat’ı terk etti… Terk etme sebebi, Sevim Alan’a yazmış olduğu hakaretlerden dolayı… Nihat Doğan’ın eşi İran’a gitti ve çocuğunu orada doğurma kararı aldı. Nihat Doğan’ın aslında sadece para için değil, Sevim Alan’a olan aşkından dolayı bunları kinle yazdı. Kız bir de not bırakıyor Nihat Doğan’a… Nihat’ın haberi olmadan eşyalarını topluyor ve gidiyor. Diyor ki, Sevim Alan’dan alacağın para derdin değil. Halen Sevim Alan’ı unutamadın. Beni kullandın. Karnımdaki sübyanla ben gidiyorum. İran’da doğuracağım. Sana da bebeğin yüzünü göstermeyeceğim. “

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