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Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi

Türkücü Nihat Doğan, Didem Arslan gündemiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Malazgirt Zaferi'nin Türk zaferi olmadığını, Türklere Anadolu'nun kapılarını Kürtlerin açtığını öne sürdü. Paylaşımı tepki çeken Doğan, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:42
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Nihat Doğan sözleriyle tepki çekince paylaşımını sildi

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında yaşananlar bir süredir gündemde. Arslan telefonla yayına bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından azarlayınca tepki çekti. Didem Arslan gündeme sürerken Nihat Doğan'dan ilginç paylaşımlar geldi.

Doğan Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim" diye yazdı.

'ZAFERİMİZİ ÇALMAYIN'

Ünlü türkücü daha sonra bir paylaşım daha yaparak kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

"Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin, 1000 yıl önce Sultan Alparslan’a destek vermiş Kürt devleti Mervaniler'i kabul etmesini beklemek ahmaklıktır." diyen Doğan, "Malazgirt kapılarını Alparslan’a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanMalazgirt Zaferi
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