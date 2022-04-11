Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!
Flaş Haber
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kapat

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru!

Ramazan ayının başlamasıyla ATV ekranlarında “Dosta Doğru” programıyla geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün konuklarıyla birlikte seyircilerden gelen soruları yanıtlıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu, "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı. Hatipoğlu, "Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor." diyerek soruyu cevapladı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 12:18
148 Okunma
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Adana'dan canlı yayına katılan bir genç, "Vefat eden teyzemi yıkayan kadın, bize izin verdi, öptük vedalaştık ama teyzemin eşine dokundurmadı. Abdestinin bozulacağını söyledi. Bu dinimizce günah mıdır? Dokununca abdesti bozulur mu? sorusu üzerine Hatipoğlu şu cevabı verdi.

"Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor. Eşi ölmüş son defa veda etmek istiyor. Neden haram olsun? Nikahı düşmedi. 4 ay gibi bir süresi var. Evlilik devam ediyor. Görmek istiyorsa görür tabii. Vedadır bu.

Hatta ihtiyaç haline, kocası eşini yıkayabilir. Tersi de olabilir." yanıtını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den dekolteli poz!
Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı
Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı
Erkek kardeşinin plaka numarası lotoda ikramiye kazandırdı
Erkek kardeşinin plaka numarası lotoda ikramiye kazandırdı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim