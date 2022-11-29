Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldı iddiası!

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Ogeday sık sık gündemde yer alıyor. Sosyal medya gündeminde sık sık konuşulan çiftlerden biri olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, Survivor All Star 2022 yarışmasından sonra da ilişkilerine devam etmişti.

Evlilik iddialarıyla gündemde olan çiftten kötü haber geldi.

Survivor’da geçen sezon yarışan ve şampiyon olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ayrıldığı iddia edildi Nisa ve Ogeday birbirinin takipten çıkarıp fotoğrafları da sildi.

İkili daha önce ayrılık iddialarına romantik pozlarla yanıt vermişti.