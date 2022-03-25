Nurgül Yeşilçay bir kase çorbanın fiyatını görünce şoke oldu

Polisiye ve dram türündeki Son Nefesime kadar dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay ekrana erken veda etti. Son Nefesime final kararı alınca Yeşilçay Bodrum'a uçtu. Geçtiğimiz günlerde sette kaza geçiren ve çenesine dikişler atılan oyuncunun keyfi yerindeydi.

Kendisini paylaşan Yeşilçay gittiği mekandan da paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Oyuncu mekanda çorba içtiği anları paylaştıktan sonra çorbanın fiyatını da görünce tadı kaçtı.

Yeşilçay paylaşımında "Fiyatını yazmayı unuttum 132 TL! Uçmuş bunlar ya" dedi.

Nurgül Yeşilçay daha sonra ise "Neyse hayatta güzel şeyler de var" diyerek kendi fotoğrafını paylaştı.