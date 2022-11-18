Nusret Gökçe restoranındaki hesabı paylaştı!

Nusret Gökçe sık sık restoranındaki fiyatlarla gündeme geliyor. Nusrete geçtiğimiz yıl dünya basınında da restoranda gelen hesabın fotoğrafları paylaşılarak tepki çekmişti.

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve Nusr-Et’i dünya çapındaki 32 lokasyonuyla dev bir marka haline getiren Nusret Gökçe sosyal medya hesabından bir restoranında yer alan hesabı paylaştı.

Abu Dhabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaşan Nusret paylaşıma "Kalite asla pahalı değildir" notunu düştü.

Nusret'in paylaştığı hesapta 615.000 Dinar, Türk parasıyla 3.1 Milyon TL yapıyor.

NUSRET'E TEPKİ YAĞDI

Nusret'in paylaşımına "Umarım çalışanlarınıza orantılı bir şekilde iyi ödeme yaparsınız!", "Asla gelmeyeceğim bu görgüsüzlük", "İnsanlar açlıktan ölürken çok ayıp", "Gösteriş ve görgüsüzlük birlikte", "Midemi bulandırıyor!", "Bu çoğu insan için elverişsiz" yorumları yağdı.