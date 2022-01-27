Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!
7 ay cezaevine gönderildi
7 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan cezaevine gönderildi
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!

Öfkeli Aile: "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin"

Okuma bahanesiyle evden ayrılarak kendisinden 22 yaş büyük bir adamla evlendiği öğrenilen 19 yaşındaki genç kızın ailesi, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı.

27 Ocak 2022 Perşembe 13:58
96 Okunma
Öfkeli Aile: "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin"
banner108

Üniversite okumak için Konya'dan Kocaeli'ne giden kızları Fahriye Çiçek'ten 2 aydır haber alamayan aile, ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Talı Sert' programına katıldı.

Canlı yayında ise Fahriye Çiçek'in (19), üç gün önce 41 yaşındaki Hazım Koşdemir ile evlendiği ortaya çıktı.

Haberi alan aile, o sırada stüdyoya giriş yapan Hazım Koşdemir'i karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

"BİZ BÖYLE BİR DAMADI KABUL EDEMEYİZ"

Koşdemir, eşi Fahriye'nin yanına otururken genç kızın amcası "Biz böyle bir damadı kabul etmiyoruz. Asla kabul edemeyiz. Çocuğun yaşında." dedi.

"EVLADIN YAŞINDA BU, NASIL KABUL ETTİN"

Acılı baba Ahmet Büyükçiçek de "Evladın yaşında bu, nasıl kabul ettin." sözleriyle isyan etti.

ÖFKELİ AMCADAN YUMRUK

Tam o sırada ayağa kalkan amca ise yavaşça yanına yaklaştığı Koşdemir'e bir anda yumruk savurdu.

Araya rejideki çalışanlar girerken, çift izleyici koltuklarına oturtuldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta oyuncu Fatma Girik'e veda
Usta oyuncu Fatma Girik'e veda
Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü
Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü
Son sözleri "Beni kurtarın" olmuş
Son sözleri "Beni kurtarın" olmuş
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim